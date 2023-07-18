İddia: Milli Eğitim Bakanı Tekin, tepki çeken sözlerinin ardından geri adım atmaya hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde karma eğitim ile ilgili yaptığı açıklama ile tepki çekmişti. Tekin'in, söz konusu açıklamadan geri adım atarak "Niyetim kızların okumasıydı" diyeceği iddia edildi.

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İddia: Milli Eğitim Bakanı Tekin, tepki çeken sözlerinin ardından geri adım atmaya hazırlanıyor

Daha önce karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında, yine karma eğitimi hedefe oturttu. Bakan Tekin, “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm” dedi.'

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'DERDİMİ ANLATAMADIM'

“Tekin’in asıl niyetinin ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek destek olacak kişilerden seçildiği, bu konuda kamuoyunun hazırlanacağı” yorumları yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Tekin’e gelen tepkilerin, geri adımla sonuçlandığı iddia edildi. Tekin’in, açıklamalarının ardından çevresine kendisini “Derdimi anlatamadım” sözleriyle savunduğu ifade edildi. “Kendimi yanlış ifade ettim, öyle demek istemedim” dediği belirtilen Tekin’in, “karma eğitime karşı çalışmalar yapılabileceği” yönündeki yorumlara işaret ederek “Böyle bir niyetim yok, böyle bir hazırlık da yok. Niyetim kız çocuklarının okumasıydı” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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