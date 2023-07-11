Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'ndan skandal açıklama: 'Kız okulları açabilmeliyiz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimi hedef alan bir açıklamaya imza attı. Tekin, çocuklarını erkeklerle birlikte okutmak istemeyen veliler için "Kız okulları açabilmeliyiz" dedi.

Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'ndan skandal açıklama: 'Kız okulları açabilmeliyiz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini savundu.

Bakan Tekin, A Haber’de eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı.

"GEREKİRSE KIZ OKULLARI DA AÇABİLMELİYİZ"

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini iddia eden Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

Karma eğitimin esas olduğunu söyleyen Tekin "Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" ifadelerini kullandı.

KARMA EĞİTİME KARŞI OLMADIĞINI SAVUNDU

Karma eğitime karşı olmadığını savunan Tekin, "Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Milli Eğitim'in temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır" diye konuştu.

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