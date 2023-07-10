CHP'li Deniz Demir: Bursiyerlerin çilesi artıyor, öğrenciler intihar seviyesine geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, YLSY (Yurt dışı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Bursu) bursiyerlerinin tazminat sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

CHP’li Demir, “Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında MEB, YÖK veya diğer kamu kurumları adına yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim bursluluk programından yararlanan bursiyerler büyük bir sıkıntı içinde. Aldıkları bursları çeşitli nedenlerle geri ödemeyen ve büyük bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalan öğrenciler intihar seviyesine geldi” ifadesini kullandı.

ZAMAN GEÇMEDEN MÜDAHALE EDİLMELİ

Konuyu bir kanun teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yıl yüzlerce vatandaşımız bu burs ile yurt dışında eğitim görmektedir. Resmi-burslu statüde yurt dışında öğrenime gönderilen öğrenciler uzun yıllardır kamuoyuna yansımayan büyük sorunlar yaşamaktadır. Binlerce vatandaşımız, 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışında eğitim almaya hak kazanmış, ancak çeşitli sebeplerle mecburi hizmet yükümlülüğünü ifa edememiştir. Bu yükümlülüğün ifa edilememesi sebebiyle bursiyerler hakkında borç takipleri başlatılmıştır. Öğrenim süresi boyunca bursiyerler yapılan masrafların tazmininde uygulanan prosedürler ve döviz kurlarındaki öngörülemeyen hareketlilikler neticesiyle bursiyerler büyük zorluklar yaşamaktadır. 300-500 bin dolara varan bu tazminatı nasıl ödeyecekler, bir sürü insan bunalımda, intiharı bile düşünenler var.

Birçok burs alan vatandaşımız, kendilerinin ve kefillerinin dövizdeki artışlarla milyonlarca liralara ulaşan borçlarını ödeyebilecek ekonomik güçten yoksun olduklarını ve ekonomik bir çıkmaza girdiklerini söylüyor. MEB tarafından verilen süreç içerisinde borçlarını ödeyemeyen bursiyerler ve kefilleri aleyhine mahkemelerde milyonlarca liralık tazminat davaları açılıyor. Kanun teklimizle; bursiyerlerin, tazminat yükümlülüklerinde artan kur oranlarından etkilenmemeleri amacıyla, yapılacak geri ödemelerde ilgilinin borçlandırıldığı tarihteki döviz kurunun uygulanmasını istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem