CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Gezi'de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gezi direnişinde Eskişehir’de katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı andı.

Kılıçdaroğlu, “Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

Ötekileştirerek inşa edilen nefret rejiminin sonucu karanlık bir sokakta katledilen, acısı hep yüreğimizde olan #AliİsmailKorkmaz’ı hüzün ve rahmetle anıyorum. Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur.

Ötekileştirerek inşa edilen nefret rejiminin sonucu karanlık bir sokakta katledilen, acısı hep yüreğimizde olan #AliİsmailKorkmaz’ı hüzün ve rahmetle anıyorum. Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem