AKP'nin baskı ile inşa ettiği hegemonyası depremin doğurduğu öfke ile yıkıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı ve eski CHP Milletvekili Rıza Türmen, depremde yaşanılanları ve sonrasında olabilecek yargılamalar ile siyasi değişimleri yorumladı.

Türmen, T24’de yayımlanan yazısında, depremzedelerin AİHM’e başvurmaları durumunda devletin, gereken önlemleri almaması nedeniyle; devletin tazminat ödemeye mahkum olacağını belirtti. Türmen, mahkemenin daha önce verdiği bir kararla görüşünü destekledi.

Depremde uzun bir ihmaller zinciri olduğunu vurgulayan Türmen, “Bütün bunları birleştirince şu çıkıyor: Devlet, yurttaşlarının yaşamını koruyacak önlemleri almamıştır. Bu konudaki yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Yurttaşların yaşam haklarını koruyacak önlemleri almak devletin en önemli görevi” dedi.

“YENİ BİR TOPLUMSAL BARIŞA YOL AÇACAĞINI UMUT ETMEK OLANAĞI DOĞDU”

Depremin tek bir insan hayatının dahi ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını söyleyen Türmen, yazısını şöyle sürdürdü:

“Depremin insan yaşamı bakımından yarattığı korkunç şokun bizde yeni bir insan anlayışına, yeni bir dayanışmaya, yeni bir toplumsal barışa yol açacağını umut etmek olanağı doğdu.

35 bini aşkın insanın depremde ölmesinde devletin ihmaller ve hatalar zincirinin büyük payı bulunması, AKP iktidarının insan yaşamına verdiği değerin göstergesi. Rant, AKP iktidarında her zaman insan yaşamından daha değerli oldu.. Bütün bunlar toplumda büyük bir öfkeye yol açtı. Devlet yetkililerinin rakamları sıralayan, insansız, büyük acıyı paylaşmayan, duygusuz kuru beyanları bu öfke dalgasını büyütüyor. Hiç konuşmasalar, yaptıklarını anlatmaya bu denli boşuna uğraşmasalar daha doğru olacak. Halkla teması ne denli yitirdikleri bu denli çarpıcı olmayacak.

Buradan nereye gideriz? Öfke elbette önemli bir unsur. Öfke bir başlangıç. Kitleleri eyleme yönelten güçlü bir itici güç. İnsanı harekete geçiren bir duygu. Bu kitlesel öfke, depremin ortaya çıkardığı, kutuplaşmayı aşan halk dayanışmasıyla birleşince, seçimlerden önceki dönemde siyasetin belirleyici unsuru olabilir.”

“AKP’NİN BASKI VE KORKU İLE İNŞA ETTİĞİ HEGEMONYASI DEPREMİN DOĞURDUĞU ÖFKE İLE YIKILDI”

Türkiye siyasetinin geleceğini de yorumlayan Türmen, deprem ile birlikte AKP’nin inşa ettiği hegemonyanın yıkıldığını belirtti:

“AKP 20 yıllık iktidarı döneminde bir yandan milliyetçilik, güvenlik politikaları, öbür yandan baskı ve korku ile toplumun yarısının rızasını alarak hegemonyasını inşa etmeyi başardı. Ancak öyle görünüyor ki bu şekilde inşa edilen hegemonya, deprem ile ve depremin doğurduğu öfke ile yıkıldı. Bunun yeniden inşası olanaksız. O nedenle iktidarın elinde tek bir şey kaldı. Baskı yoluyla halkın öfkesini kontrol etmek. OHAL ilanı bu amaca hizmet edecek.

Otoriter yönetimlerin en çok korktukları şey, insanların ortak şikayetlerinin, taleplerinin bir amaç çerçevesinde bir araya gelmesi ve bunun bir halk hareketine dönüşmesi. Kişisel taleplerden toplumsal talebe evrilen bir hareket toplumsal değişimlerin önünü açar. İktidar böyle bir değişimi önlemek için elindeki tüm olanakları kullanacaktır. Polis, yargı, yandaş yazılı ve görsel medya bu hedefe yöneltilecek. Buna karşılık sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefet partilerinin yapması gereken şey kişisel şikayetleri bir toplumsal talebe dönüştürerek bu talepleri siyasallaştırmak. Siyaset alanını genişletmek.

Bir halk hareketiyle iktidarın değişmesi, aynı zamanda halkın özne olduğu yeni bir demokrasinin kurulmasının habercisi olacaktır.”