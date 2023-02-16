Deprem bölgeleri fırsatçı kaynıyor: Hayvanları yarı fiyatına almaya çalıştı

Üst üste yaşanan iki depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta afetin üzerinden 10 gün geçti. Kahramanmaraş'ın merkezinde olduğu gibi köylerinde de büyük yıkım yaşandı. Göksun ilçesine bağlı köylerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Depremden sağ kurtulanlar, Kayseri başta olmak üzere pek çok farklı kente göç etti. Hayvancılıkla geçinen köylerde sadece, hayatta kalan hayvanlarını bırakıp gidemeyenler kaldı.

Çadırların kurulduğu, gıda ve kıyafet yardımının ulaştığı köylerde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken köylüler öncelikle konteynere ihtiyaçları olduğunu aktardı. Hayvanlar için yem, su ve barınacak yer ihtiyacının da acil olduğunu belirten köylüler çevre illerden gelen ve hayvanlarını yarı fiyata almak isteyen “fırsatçılar” olduğunu da ifade etti.

"KAYSERİ’DEN TÜCCAR GELDİ YARI FİYATINI TEKLİF EDİYOR"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan ve Ceren Bayar'ın haberine göre; köylerinin yok olduğunu, depremde yakınlarını kaybettiğini belirten Ericek köyünde yaşayan Serdal Kaya birçok insanın köyden ayrıldığını belirterek, “Ben hayvanlarım burada olduğu için kaldım” dedi. Köylerinde 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, vefat edenler için yeni mezarlık kurulduğunu aktaran Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayvanlarımı satacaktım. Az önce Kayseri’den tüccar geldi. Yarı fiyatını teklif ediyor. Ben de dayanamadım, vermek istemedim. Bu hayvanların yiyeceği yem sıkıntısı var. Hayvanlar için içme suyu sıkıntısı var, onu bulamıyoruz. Hayvanlarımı satabilseydim güvenli bir yere gidebilecektim, çocuklarım için. Çocuklar da beni bırakmıyor.”

"FIRSATÇILAR GÖTÜRÜYORLAR"

Hayvanlarını almak için gelenlere satmadığını belirten bir başka köylü ise yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Fırsatçılar götürüyorlar, nasıl kestikleri de belirsiz. Üzerine de gidemiyoruz zor durumdayız. Biz evde beş kişiydik. Üç beş hayvanımızı sağ çıkardık onları da koyacak yer yok. Bu sefer de çadır sıkıntımız var. 15 hayvanım vardı 6'sını çıkardım şimdi geçici olarak komşuma bıraktım. Orada da duvarlarda çatlak var. Tırnaklarımla kazıyarak üç katlı ev yaptım. Şu an hiçbir şeyimiz yok. 3-5 hayvanımız kalmış onu da Kayseri ekibine verdiğimiz zaman çok sıkıntımız olacak. Para alma garantimiz de yok.”

Ericek köyünde üç yakını kaybettiğini, kızlarının evinin tamamının yıkıldığını belirten depremzede bir kadın, “Kendi ailemizi çıkardık çabamızla. Bir şeyimiz de kalmadı. Köy felaket durumda. Kalmadı zaten çektiler gittiler sağ kalanlar, terk ettiler” diye konuştu.

"GECE 12.00’DEN SONRA EKSİ 25’E DÜŞÜYOR, SIRAYLA UYUYORUZ"

Maraş’ın Göksun ilçesine bağlı Yantepe köyünde yaşayan İhsan Köroğlu, Pazarcık depremi olur olmaz Maraş’ta enkaz altında kalan akrabalarını kurtarmaya gittiğini anlatarak, “İkinci depremde biz Maraş’tayken köydeki eski evlerin hepsi gitti. Yıkılmayan evlerin de içi harabe. Köylü çok perişan, çok üşüyor” dedi.

Gıda ve kıyafet yardımlarının köye ulaştığını ve sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Köroğlu, “Üşüyoruz, konteyner sıkıntısı var. Hayvanlarımızı, mallarımızı bırakıp çıkamıyoruz. Temizlik konusunda da sıkıntı çekiyoruz. Köyümüze 6 tane konteyner geldi ama yetersiz. Gece 12.00’den sonra eski 20’ye eksi 25’e düşüyor. Sırayla uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava şartlarının çok zorlayıcı olduğunu belirten Köroğlu, “Yağış da gelirse AFAD’ın verdiği çadırlar bizi ne derece idare edecek? Su mu gelecek, su mu basacak? Gece yatamıyoruz” dedi.

"HAYVANLARIMI BIRAKIP GİDEMEM"

Geçimini hayvancılıkla sağladığını söyleyen Köroğlu, hayvanlarını bırakıp gidemediğini belirterek, “Hayvanlarımı bırakıp gidemem ben. Doğum aşamasında olan var, doğum yapan var. Onları nasıl bırakayım? Gidemeyiz buralardan” diye konuştu. Köyde sarsıntıların devam ettiğini, çocuklarının olumsuz etkilendiğini anlatan Köroğlu, “Hayvanlarım olmasaydı giderdim” dedi.