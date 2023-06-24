AKP'li Kozlu Belediyesi gökkuşağı renklerinin üstünü boyattı

AKP'li Kozlu Belediyesi, kent meydanını gökkuşağı renklerine boyattı. Gelen tepkiler üzerine belediye, bir hafta sonra farklı renklere boyadı.

AKP'li Kozlu Belediyesi gökkuşağı renklerinin üstünü boyattı

AKP'li Kozlu Belediyesi, kent meydanını gökkuşağı renklerine boyadı. Sosyal medyadan bazı kullanıcılar LGBTİ+ bireyler olduklarını belirterek teşekkür etti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, yerel medyada günlerce tartışılan haberler üzerine Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, bir hafta sonra kent meydanını gökkuşağı renklerinden farklı renklere boyattı.

Konuyla ilgi Bektaş, LGBTİ değil, gökkuşağı vurgusu yapmak istediklerini belirterek, "İnsanların işi gücü yok, Ali Bektaş'ın güzelleştirdiği her şeyi kötü göstermeye çalışıyorlar. LGBTİ bayrağında kullanıldı diye evren var olduğundan beri oluşan gökkuşağının renklerini mi değiştirelim? Bayraklarında kırmızı-beyaz kullansalardı Türk Bayrağı LGBTİ savunucusu bir bayrak mı olacaktı? Sarı-lacivert ya da sarı-kırmızı olsaydı takımlar, LGBTİ'li mi olacaktı? Ben LGBTİ'nin ne olduğunu bile tam bilmiyorum. Gökkuşağı renklerine boyadık, renklerini kullandık diye işi başka yerlere çektiler. Bu sebeple yeniden boyatmak zorunda kaldık" dedi.

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