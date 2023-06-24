Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna tutuklandı

Gazeteci Toygun Atilla, eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'nın 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandığını yazdı.

Patronlar Dünyası haber sitesinde yayınlanan yazıda Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturmanın geçen hafta tamamlandığını kaleme aldı.

2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatan Atilla, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Atilla yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlattı:

"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."

Atilla şöyle devam etti:

KRALİÇE VE PRENS ANDREW'İN YAKIN ARKADAŞI

İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı.

25 MİLYON DOLARLIK KOMİSYON BUHAR OLUP UÇTU

Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu.

Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu.

Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı.

Raporda oklar, Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'yı gösteriyordu.

SİLİVRİ CEZAEVİNDELER

Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu.