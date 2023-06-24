Adana'yı sıcak çarptı, termometreler fırladı!

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi.

Kent genelinde park ve bahçeler boş kalırken bazı gençler sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

"BÖYLE GİDERSE 50 DERECEYİ GEÇECEK"

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Vedat Altın, "Böyle giderse 50 dereceyi geçecek havalar. Evden çıktım biraz hava alayım dedim ama burası da çok sıcak. Sıcaktan durulmuyor" dedi.

"SICAK NEDENİYLE ADANALILAR SİNİRLİ"

Gençlerden Can Çerçi ise, "Bu sıcaklıklarla biz ne yapacağız. Yazın kimse yok. Kanalda yüzen adamlar haklı. Hava sıcak olduğu için ne yapsınlar kanalda serinliyor insanlar. İnsanlar, Adana’da bu sıcaktan dolayı çok sinirli. Araba ateş gibi. İnsanlar yanıyor içeride sonra trafikte kavga ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem