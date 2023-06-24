Adana'yı sıcak çarptı, termometreler fırladı!

Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Araç termometreleri ise 47 dereceyi gösterdi.

Son Güncelleme:
><

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi.

Kent genelinde park ve bahçeler boş kalırken bazı gençler sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

"BÖYLE GİDERSE 50 DERECEYİ GEÇECEK"

Parkta ağaç gölgesinde serinleyen Vedat Altın, "Böyle giderse 50 dereceyi geçecek havalar. Evden çıktım biraz hava alayım dedim ama burası da çok sıcak. Sıcaktan durulmuyor" dedi.

Adana'yı sıcak çarptı, termometreler fırladı! - Resim : 1

"SICAK NEDENİYLE ADANALILAR SİNİRLİ"

Gençlerden Can Çerçi ise, "Bu sıcaklıklarla biz ne yapacağız. Yazın kimse yok. Kanalda yüzen adamlar haklı. Hava sıcak olduğu için ne yapsınlar kanalda serinliyor insanlar. İnsanlar, Adana’da bu sıcaktan dolayı çok sinirli. Araba ateş gibi. İnsanlar yanıyor içeride sonra trafikte kavga ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Kedi dostu 3 burç! Kedilerin en çok sevdiği ve sahiplendiği burçlar belli oldu Kedi dostu 3 burç! Kedilerin en çok sevdiği ve sahiplendiği burçlar belli oldu
Yaz aylarının kabusu başladı: Bunu sürenlere sivrisinek yaklaşamıyor! Yaz aylarının kabusu başladı: Bunu sürenlere sivrisinek yaklaşamıyor!
Cumartesi Anneleri gözaltına alındı! Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni yakalandı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni yakalandı!
ÇOK OKUNANLAR
Paraya para demeyecekler: Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı
'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti? Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı' derken kimi kastetti?
Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar
Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı! Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü ekonomist çıktı!
Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin" Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin"