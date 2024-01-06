AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de bulundu.

Blinken, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: AA

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