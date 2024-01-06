Yunanistan'ın muhalefet liderleri İstanbul'da

Yunanistan'ın muhalefet liderleri Hazreti İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Teofania Bayramı’nda İstanbul’a geldi.

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Yunanistan'ın muhalefet liderleri İstanbul'da

GERÇEK GÜNDEM - HABER MERKEZİ

Yunanistan’ın yeni ana muhalefet lider Stefanos Kasselakis İstanbul’a geldi.

Hazreti İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Teofania Bayramı’nda İstanbul’a gelen ana muhalefet lideri, sabah İstanbul Rum Patrikhanesi’ndeki ayine katıldı.

Ayinin ardından Patrik Bartholomeos ile görüşen Kasselakis’in yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın muhalefet liderleri İstanbul'da - Resim : 1

Kasselakis’in yanı sıra Yunan siyasetinde son seçimlerde oy oranını yükselten PASOK’un Genel Başkanı Nikos Androulakis de İstanbul’a geldi.

Androulakis ve Kassealakis, Patrik Bartholomeos ile görüşmelerini ayrı ayrı gerçekleştirdi.

Kasselakis, Patrik Bartholomeos ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, kendisini İstanbul’a davet ettiği için Bartholomeos’a teşekkür etti. Bugünün Ortodokslar için önemine dikkat çeken Kasselakis, barış mesajı verdi.

Kasselakis, parti liderliğine geldiği günden beri Başbakan Miçotakis’in Ege ve adalar politikasını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerini de topa tutuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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