AKP'li Cevizoğlu'ndan Skandal 'Zahide Yetiş' Savunması: Kadın Vekilleri Suçladı!

Gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda "Kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" sözleri üzerine DEM Partili vekiller komisyonu terk etmişti.

MUHALEFET VEKİLLERİ KOMİSYONA KATILMADI

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu bugün de AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda TRT, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV 8 yetkilileri katılarak sunum yaptı. DEM Parti ve CHP'li milletvekilleri komisyona bugün de katılmadı.

Komisyonda konuşan Başkan Cevizoğlu, komisyonda yaşanan duruma 'hoş olmadı' diyerek tepki gösterdi. Komisyonu terk eden vekillerin Yetiş'e 'sembolik şiddet' uyguladığını öne süren Cevizoğlu şunları söyledi:

'SEMBOLİK ŞİDDET UYGULANDI'

"Toplantıdan ayrılmak da demokratik bir tavır ancak bir kadın konuşmacıya üstelik de çağırdığımız çok sayıda benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı. Burada biz konuşurken Genel Kurul'da başka bir erkek milletvekilimiz 'efendim falanca kişiden komisyon ne öğrenecek' dediği konuşması bana göre çok basit, sığ bir konuşmaydı. Biz gelen konuklarımızın görüşüne katılmak zorunda değiliz ancak bizim kimseye hakaret etme hakkımız yok, ne milletvekili olarak ne de insan olarak bu hakka sahibiz.

'ZAHİDE YETİŞ'İN SÖYLEDİKLERİ KANITLANDI'

Dün Sayın Zahide Yetiş, 'Kadına yönelik şiddet dendiği zaman şiddetin kaynağı olan genel olarak erkek anlaşılıyor ama kadınların da kadına şiddet yaptığı gerçeğini görelim' deyince buna cevap verilebilir. Bu söylem 'çok cinsiyetçi bir söylem' denildi, ben anlamadım. Ben sosyoloğum, aynı zamanda akademisyenim. 'Cinsiyetçi söylem' kavramının o anlama gelmediğini akademik olarak da biliyoruz ve yapılan davranışla Zahide Yetiş'in söylediği olay kanıtlanmış oldu. Biz sosyal gerçekleri araştırıyoruz, katılmak zorunda değiliz.

Gelin kaynana kavgasında da sembolik olarak da olsa bazen fiziken de oluyor, kadının kadına uyguladığı şiddeti görüyoruz. Biz burada erkekleri genelleyelim ve kolektif olarak erkekleri kötüleyelim peşinde değiliz. Ne erkek ne kadın ne çocuk herhangi bir canlıya kötü davrananları eleştiren, kınayan, bunların olmaması için önlemler düşünülen bir komisyonuz. Dün bir erkek milletvekilinin 'Zahide Yetiş'ten bu komisyon ne öğrenecek' demesi inanılmaz abes bir ifade. Kadıncağız dedi ki; 'bizi yönlendirebilirsiniz'. Hiç beklemediğim bir cümleydi. Yani bu müthiş bir şeyi o da öğrenmeye gelmiş."

Kaynak: ANKA