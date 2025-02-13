Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat Kar Tatili Olan İl ve İlçeler...

Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. İşte o iller...

NİĞDE

Niğde`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari`de il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

ORDU

Ordu`nun Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur`an kurslarında eğitim yapılamayacak.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl`de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA-İHA