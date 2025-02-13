Kar Yağışı Van'a Sadece 20 Dakika Uğradı

Van'ın Çatak ilçesinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Sadece 20 dakika sonra duran kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar Yağışı Van'a Sadece 20 Dakika Uğradı

Van'ın Çatak ilçesi ile Bahçesaray karayolu ayrımında kısa süreli etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Çatak ilçesi, Aşağı Narlıca Mahallesi'ne bağlı Yapılı mezrasında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını günde iki kez dışarı çıkarıp hem hava almalarını sağlıyorlar, hem de ot verip besliyorlar.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede koyunlar karınlarını doyurdu.

Kaynak: İHA

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