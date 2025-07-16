AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Özgür Özel, “muteber siyasetçi”nin kim olduğuna CHP’nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel’in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur.

Özgür Özel “yönetme kabiliyeti” ve “muhakeme” tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin “yönetme kabiliyeti”nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu “siyasi muhakeme”nin ise CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir.

'HİÇBİR İTİBARI YOKTUR'

Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen “güdümlü bir muhakeme” olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur.

Özgür Özel “yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş” bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır.

Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur."

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