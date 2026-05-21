AKOM ve Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Saat Verildi, Şiddetli Yağış İstanbul'u Vuracak

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu'ndaki bazı tüneller sular altında kaldı. Meteoroloji ve AKOM, yağışların bu gece saat 23.00’ten itibaren şiddetini artırarak cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
AKOM ve Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Saat Verildi, Şiddetli Yağış İstanbul'u Vuracak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yaşamı olumsuz etkileyebilecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

TÜNELLER GÖLE DÖNDÜ

Uyarıların ardından bu sabah bastıran sağanak yağış, İstanbul trafiğini ve altyapısını felç etti. Yoğun yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu hızla tırmanırken, D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan bir tünel kısa sürede sular altında kaldı.

Tünel içinde mahsur kalan ve ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. İBB ve itfaiye ekipleri sular altında kalan kritik noktalarda acil su tahliye çalışmaları başlattı.

AKOM SAAT VERDİ

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının 19 derece civarında seyredeceğini ve yerel yağış geçişlerinin süreceğini belirten AKOM, asıl tehlikeli dalga için saat vererek İstanbulluları uyardı. "Dikkat" notuyla paylaşılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor."

Meteoroloji yetkilileri de İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı en üst düzeyde tedbirli olmaya çağırdı.

Metrekareye 157 Kilogram Yağış! Hatay'dan Can Kaybı Yükseldi, Okullar Tatil EdildiMetrekareye 157 Kilogram Yağış! Hatay'dan Can Kaybı Yükseldi, Okullar Tatil EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul AKOM Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Metrekareye 157 Kilogram Yağış! Hatay'dan Can Kaybı Yükseldi, Okullar Tatil Edildi Hatay'dan Can Kaybı Yükseldi, Okullar Tatil Edildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Zorla Getirme' Kararı Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Zorla Getirme' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi
CHP'de 'Milyon Euroluk' Kriz: Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada