AKOM ve Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: Saat Verildi, Şiddetli Yağış İstanbul'u Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yaşamı olumsuz etkileyebilecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

TÜNELLER GÖLE DÖNDÜ

Uyarıların ardından bu sabah bastıran sağanak yağış, İstanbul trafiğini ve altyapısını felç etti. Yoğun yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu hızla tırmanırken, D-100 Karayolu Altıntepe yan yolda bulunan bir tünel kısa sürede sular altında kaldı.

Tünel içinde mahsur kalan ve ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. İBB ve itfaiye ekipleri sular altında kalan kritik noktalarda acil su tahliye çalışmaları başlattı.

AKOM SAAT VERDİ

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının 19 derece civarında seyredeceğini ve yerel yağış geçişlerinin süreceğini belirten AKOM, asıl tehlikeli dalga için saat vererek İstanbulluları uyardı. "Dikkat" notuyla paylaşılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor."

Meteoroloji yetkilileri de İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşları; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı en üst düzeyde tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi