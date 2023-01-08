Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 31.0 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 16.59'da gerçekleşen deprem yerin 31.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Denizli'de TOKİ sitesinin aidatına yüzde 86 zam geldi; sakinler tepki gösterdi Güncel 08 Ocak 2023 19:03
Kadınlar Kadıköy’den seslendi: 2023'te Cumhurbaşkanı değişsin Güncel 08 Ocak 2023 18:44
Yılın ilk Kabine'si yarın toplanıyor; Enflasyon masada olacak Güncel 08 Ocak 2023 17:54
Müşteriler kavga ettikleri için uyaran taksiciyi döverek öldürdüler! Güncel 08 Ocak 2023 17:39
ÇOK OKUNANLAR
Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli' 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli'
2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler 2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler
MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder
MTV vergisi ödeyecekler dikkat! Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz... Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz...