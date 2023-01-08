Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 16.59'da gerçekleşen deprem yerin 31.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.