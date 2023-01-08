Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 31.0 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 16.59'da gerçekleşen deprem yerin 31.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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