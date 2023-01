Denizli'de TOKİ sitesinin aidatına yüzde 86 zam geldi; sakinler tepki gösterdi

Denizli Merkezefendi’deki Kayaköy TOKİ sitesinde yaşayan vatandaşlar, aidatlara yapılan fahiş zammı bugün protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın da destek verdiği vatandaşlar adına açıklamayı okuyan Mustafa Sarıkaya, “Bizler, Kayaköy TOKİ 1. bölgede ikamet etmekteyiz. Kayaköy TOKİ 1.bölgenin emlak yönetimi tarafından 2022 yılında yüzde 30 oranında zam yapılırken 2023 yılında yüzde 87 zam yapılmıştır. Sitemizde ikamet edenler; emekli, dul, engelli ve asgari ücretliden oluşmaktadır. Enflasyon oranın yükselmesi ve ülkemizin ekonomik şartları göz önüne alındığında yüzde 87 zam oranı kabul edilemez. Kabul etmemiz mümkün değildir. Yetkililerin sesimizi duymasını ve 2023 yılı emlak yönetim aidat zammının geri çekilmesini rica ediyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAHANE EDİLİYOR”

Bilal Özdemir isimli site sakini ise şunları söyledi:

“2023 yılında aidatlara yüzde 86,5 oranında zam yapılmıştır. Yıllık tüketici fiyatları artış oranı ise yüzde 64,27’dir. Yapılan asgari ücret zammı bahane edilerek yüksek oranda zam yapılmıştır. Ancak birçok faktör, aidatların bizler tarafından sorgulanmasına neden olmaktadır. Toplam bin 108 daire, yaklaşık olarak aylık 365 bin, yıllık olarak 4 milyon 300 bin TL aidat ödemektedir. Aslında 3 ayrı kısım (site) var, tek bir yönetimde toplanıyor. Her kısmın daire sayısı, blok sayısı, asansör sayısı ve toplam metrekaresi birbirinden farklı. Ancak nasıl oluyorsa tüm kısımların aidat metrekare birim fiyatı 3,10 TL’dir. Her kısma gelen elektrik faturaları, su faturaları tamamen farklı. Muhtemelen hangi kısmın bütçesi yüksek çıkıyorsa diğer iki kısmı da yüksek bütçeye göre eşitliyorlar. Benzer bir şekilde kamera takılması için fiyat çalışması yapıldı, bu fiyat çalışmasında her kısmın ödeyeceği ücret farklılaşmıştı. Çünkü her kısımdaki blok sayısı, daire sayısı birbirinden farklı. Ancak aidatlarda metrekare birim fiyatı eşitleniyor, muhtemelen en yüksek kısma göre diğer iki kısmı eşitliyorlar. Toplam 11 blok görevlisi var. Kısımların bazısında 4 blok görevlisi, bazılarında ise 3 blok görevlisi varken nasıl olur da aynı aidat ödenir? Toplam 2 teknik personel var, 3 ayrı kısımda nasıl bütçelenebilirler? SGK olarak 3 ayrı iş yeri mi gözüküyor bu personellerin? Bizlerle şeffaf bir şekilde 2022 yılının SGK bildirgelerinin paylaşılmasını istiyoruz. Toplam 11 blok görevlisi bütçelenip buna göre aidat belirleniyor. Ancak çoğu zaman aynı anda 11 personel çalışmıyor, sürekli işten ayrılanlar oluyor, yerine yeni birisi başlayana kadar zaman geçiyor. Dolayısı ile 11 personel bütçelemek, en üst baremden bütçelemek demektir. Çünkü dönem dönem bu sayı 7-8 e kadar inebiliyor. Geçen yılın SGK dökümleri incelenip geçen yıl aylık kaç personel ortalaması ile çalışıldı ise bu sene ona göre bütçeleme yapılmalıdır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar bütçenin şişmesine neden olmaktadır. Resmi tatillerde çalışma yapılmaması aidatların düşmesi için fayda sağlayacaktır. Yapılan giderlerin kontrol edilmesi için sadece gider kalemleri ana başlıklarda yazılıp asılmamalı. Mesela, kaç asansör arızası oldu, hangi asansörler arızalandı? Kaç cam kırıldı, nerelerde kırıldı? Tüm bunlar şeffaf bir şekilde blok girişlerine asılmalı. Örneğin G11 kapı arızası 4 Ocak tarihinde 50 TL’ye yapıldı gibi. Bizlere asılan liste, genel bir şekilde ‘toplam arıza bakımları şu kadar tuttu’ şeklinde yazılıp geçiliyor. Emlak yönetime ait olan yönetişim uygulaması geliştirilmeli, site için yapılan tüm harcama kalemleri aylık olarak buradan erişime açılmalıdır.”

“SİYASET İSTEMİYORUZ, HİZMET İSTİYORUZ”

TOKİ’de yaşadıkları mağduriyeti anlatan vatandaşlar, “Biz, siyaset güden bir yönetim istemiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak burada temizlik işlerini yapacaklar ama maalesef yönetim pek fazla oralı olmuyor. Kendi elemanlarına yaptırmaya çalışıyorlar. Daha önce de aynı sorunlar yaşanmıştı. Biz, burada, sadece müdürse müdürlüğünü yapacak bir insan istiyoruz. Yani herhangi bir şekilde siyaset yapmasın istiyoruz” diyerek yönetime olan tepkilerini dile getirdiler.

“BU EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

TOKİ sakinlerine destek için gelen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise şöyle konuştu:

“Çoğu dar gelirli, emekli, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan; zar zor, kıt kanaat karnını doyurmaya çalışan vatandaşlar var burada. Enflasyonu yüzde 60 açıklayıp zammı yüzde 80’in üzerinde yapmak hangi akla sığıyor? Emekliye yüzde 30 zam verip site giderlerine yüzde 100’e yakın, yüzde 80’in üzerinde zam yapmak, aslında Türkiye’de gerçek enflasyonun hiç de onların iddia ettiği olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Başka bir şey daha söylemek gerekirse; çok zor bir şey değil, emlak yönetim şeffaf olsun. Burada milletin cebinden toplanan paraların nereye ne kadar harcandığını burada bulunan arkadaşlarımız görmek istiyor. Neden saklıyorsunuz, neden vatandaşların cebinden, alın terinden, çoluğunun çocuğunun rızkından ödediği aidatların nereye nasıl harcandığını ilan etmeye korkuyorsunuz? Yoksa harcamalarınızda bir usulsüzlük mü var? Yoksa insanların, parayı verenlerin bilmesini istemediğiniz, başka başka yerlere aktarılan kaynaklar mı var? Burada bir dünya insan oturuyor. Emlak yönetim olarak değil, burada yaşayan insanlar kendilerini, kendilerinin sitesini yönetebilecek kabiliyette ve yetenektedir. Merkezefendi Belediye Başkanı’mız burada, o da az önce söz verdi 'Temizlik işlerini ben yaparım, belediye olarak ücretsiz yaparım' diyor. O zaman dar gelirli vatandaşlara bu eziyet reva değil. Eğer enflasyon yüzde 60’sa neden yüzde 80 zam yaptınız? Emekliye, işçiye yüzde 30 zam vermişsen neden yüzde 30 zam yapmıyorsun, neden yüzde 80’in üzerinde? İnsanların artık bu yükü kaldıracak gücü yok. İnsanlar çocuğuna ekmek almaktan, su almaktan, süt almaktan, et almaktan, maalesef ki bakkalın önünden geçemez hale gelmiş.

Hiç merak etmeyin değerli arkadaşlar, burada en azından bir hukukçu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili olarak sizlerin hakkını, hukukunu korumak bizlerin boynunun borcudur. Hep birlikte emin olun, her birimizin bütçeden, bu dar gelirli vatandaşların daha çok pay almasını sağlayacak adaletli Bir Türkiye’yi sizlerle beraber kuracağız. Ve bu olayın da hem avukat olarak hem de siyasetçi olarak arkadaşlarımızla birlikte takipçisi olacağız. Bu zammın geri alınması için üzerimize ne düşüyorsa hem biz hem de belediye başkanım gerekeni yapacağız” dedi.

“TOPLANAN PARALAR HİZMET OLARAK GERİ DÖNMÜYOR”

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan vatandaşlardan bir diğeri, “Hiçbirimiz yüzde 100 zam almıyoruz. Biz, alt gelirli vatandaşlarız. Emekliyiz, aldığımız 3 bin 500 TL emekli maaşı. Biz bununla zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Onun için diyecek lafım yok, sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Bir diğer vatandaş ise “Bin 108 konut var, bugün minimum 320 TL’den toplanırsa ayda 354 bin para yapıyor. 354 bin nereye gidiyor, bize hiçbir bilgi vermiyorlar. Ne yapılıyor, ne yapılmıyor? Bir şey söyledik mi hemen bir fotoğraf çekiyorlar, ‘Temizlik yapıyoruz’ diyorlar. Nerede temizlik yapıyorlar? Bizleri kandırıp duruyorlar, yalan söylüyorlar bunların hepsi, paralarımızı yiyorlar” diye konuştu.

Site sakini bir kadın, “Bu kadar ayda toplanıyor, ama ne iş yapılıyor? Toplanan aidatların hakkı veriliyor mu gerçekten? Şu peyzaj alanlarımızı bir çekmenizi rica ediyorum öncelikle. Her tarafımız, bakın görüldüğü gibi pislik içerisinde. Ne site olabiliyoruz -biz güya siteyiz- ne mahalle olabiliyoruz. Hiçbir can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz yok. Bloklarımıza hırsız giriyor, arabalarımız çiziliyor. Burası ana yol gibi kullanılıyor” dedi.

“GİDER KALEMLERİ AÇIKLANSIN”

ANKA Haber Ajansı’na konuşan bir TOKİ sakini, “Aldıkları 350 TL paranın dökümünü de bize versinler. Fatura istiyoruz yani, ‘Biz şuraya şuraya harcadık’ desinler. Çünkü bir A4 kağıdına, mesela atıyorum ‘Diğer giderler 20 bin TL’ diyorlar. Bu diğer giderler nedir, kalem kalem bunları yazmak zorundalar, bunları bilmek istiyoruz. Ayrıca mesela evde petekler yanmıyor, telefon ettiğimizde gelip bakmıyorlar bile yani. Evimizdeki ya da binadaki bir arızaya gelip bakmıyorlar. Bina su almış, pislik içinde, bakan yok yani. Her ay bu kadar para gidiyor, evim buz gibi” diye konuştu.