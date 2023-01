Kadınlar Kadıköy’den seslendi: 2023'te Cumhurbaşkanı değişsin

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar, 2023 yılının ilk eylemini düzenledi. Kadınların alana girişi sırasında arama noktaları kuruldu. Arama sırasında polis alana sokulmasını istemediği bazı döviz ve bayrakları engelledi. Bunun üzerine tartışmalar yaşandı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, ‘Barış istiyoruz', 'Erkek öldürüyor, devlet faili koruyor', 'Çocuk istismarı aklanamaz', 'İstanbul Sözleşmesi feshedilemez', 'Erkek şiddetine karşı kadınlar birlikte güçlüyüz', 'LGBT+yız varız', 'Hayatımız bizim, kutsal aileniz sizin olsun’ yazılı pankartlar açıldı. Kadınlar pankartları yere sererek birleştirdi. Daha sonra yere serilen pankartların etrafında geniş bir halka oluşturuldu.

Halka etrafında toplanan kadınlar "Sokaktayız ve isyandayız, susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz, hep birlikte isyanımız değiştirecek, failleri koruyanları isyanımız değiştirecek, ayrımcılığı isyanımız değiştirecek, dünyayı isyanımız değişecek" sloganları attı.

MAHALLELERE BIRAKILAN KUTULARDAN 2023 BEKLENTİLERİ ÇIKTI

Kadınlar eylemden önce mahallelere bıraktıkları kutulara, insanların 2023'ten beklentilerini yazıp koymalarını istemişti. Onlarca mahalleden toplanan 2023 talepleri şöyle sıralandı: "'İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğü girsin istiyorum’, ‘Gerçek adalet istiyorum’, ‘Emek sömürücü erkek patronları geride bırakmak istiyorum’, ‘2023'te özgür hissetmek istiyorum’, ‘Tacizi ve erkek şiddetini de 2022'de bırakmak istiyorum’, ‘Dini kalıplara sokularak yargılanmayı geride bırakmak istiyorum’ ve ‘2023'te Cumhurbaşkanı değişsin istiyorum.'"

BARIŞ ANNELERİ EYLEMDE

Kadınlar daha sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmeye başladı. Eyleme Barış Anneleri de katıldı. Eylemciler katledilen ve saldırıya uğrayan kadınların isimlerini okudu.

'SOKAKLARI TERK ETMİYORUZ'

Eylemin sonunda açıklama yapıldı. Cemile Baklacı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2022 senesini geride bıraktık. 2022 ile beraber geride bırakmak istediğimiz fakat hatırlayarak güçleneceğimiz pek çok şey oldu. Son üç senedir her yıla Gülistan Doku’nun nerede olduğunu vazgeçmeden sorarak başladık. Neredeyse her sene nafaka hakkımız gasp edilmeye çalışıldı, mücadelemizle engelledik. Her 8 Mart’ta olduğu gibi şehir şehir feminist bir dünya kurmak için sokaklara döküldük. Hakkını arayanların yargılandığı, şiddet faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir sene daha geçti ama biz kadınlar ve LGBTİ+’lar içerideki arkadaşlarımızla dayanışmamızın duvarları aşması için, hapishanelerdeki erkek devlet şiddetinin, hak ihlallerinin son bulması için çabaladık, şiddet failleri ve suç ortaklarını ifşa etmekten, sokaklarda adalet talep etmekten vazgeçmedik. Pınar Gültekin’in, Şule Çet’in, öldürülen tüm kadınların sorumlularını biliyoruz, erkek şiddetinin hesabını sorduk, soruyoruz. Son üç senedir İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi söyledik, bu mücadelemiz bu sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar ve LGBTİ+’larla mahkeme salonlarında da devam etti. Failleri aklayan erkek adalet karşısında gerçek adalet sağlanana kadar duruşma salonlarını da, sokakları da, meydanları da terk etmedik, etmiyoruz.”