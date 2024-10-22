AK Parti’de 'Yenidoğan Çetesi' Toplantısı! TBMM Araştırma Komisyonu Kuruluyor

Toplantı bugün saat 11.30’da AK Parti Grubu’nda bulunan özel toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan Bakan Memişoğlu milletvekillerine, İstanbul’da 19 özel hastaneye yönelik başlatılan “Yenidoğan Çetesi’ne” operasyonunun gelişimini anlattı.

Bir ihbar üzerinden başlatılan operasyonda Sağlık Bakanlığı’nın tüm aşamaları titizlikle takip ettiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, 2-5 Mayıs 2023 tarihinde denetimler yaptıklarını ancak suçun delillendirilmesi için emniyet güçlerinden yardım istendiğini anlattı.

Memişoğlu, 24 Ekim 2023 tarihinden itibaren soruşturmanın savcılık kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, 26 Nisan 2024 tarihinde operasyonun gerçekleştirilerek çetenin çökertildiğini söyledi.

KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Bakan Memişoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından doktor milletvekilleri bazı konularda görüşlerini dile getirdiler. Toplumsal tepkiye de dikkat çeken milletvekilleri, konunun daha da ayrıntılı incelenmesi ve alınacak tedbirlerin daha iyi belirlenebilmesi için TBMM Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerdiler.

AK Parti Grup Başkanı Güler de komisyon kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na bir teklif verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem