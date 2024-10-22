AK Parti’de 'Yenidoğan Çetesi' Toplantısı! TBMM Araştırma Komisyonu Kuruluyor

AK Parti Grubu’nda doktor milletvekillerinin katıldığı özel bir toplantı yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında yapılan toplantıda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'yenidoğan çetesi’ne yönelik operasyona ilişkin detaylı bilgi verdi.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
Son Güncelleme:
AK Parti’de 'Yenidoğan Çetesi' Toplantısı! TBMM Araştırma Komisyonu Kuruluyor

Toplantı bugün saat 11.30’da AK Parti Grubu’nda bulunan özel toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan Bakan Memişoğlu milletvekillerine, İstanbul’da 19 özel hastaneye yönelik başlatılan “Yenidoğan Çetesi’ne” operasyonunun gelişimini anlattı.

Bir ihbar üzerinden başlatılan operasyonda Sağlık Bakanlığı’nın tüm aşamaları titizlikle takip ettiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, 2-5 Mayıs 2023 tarihinde denetimler yaptıklarını ancak suçun delillendirilmesi için emniyet güçlerinden yardım istendiğini anlattı.

AK Parti’de 'Yenidoğan Çetesi' Toplantısı! TBMM Araştırma Komisyonu Kuruluyor - Resim : 1

Memişoğlu, 24 Ekim 2023 tarihinden itibaren soruşturmanın savcılık kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, 26 Nisan 2024 tarihinde operasyonun gerçekleştirilerek çetenin çökertildiğini söyledi.

KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Bakan Memişoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından doktor milletvekilleri bazı konularda görüşlerini dile getirdiler. Toplumsal tepkiye de dikkat çeken milletvekilleri, konunun daha da ayrıntılı incelenmesi ve alınacak tedbirlerin daha iyi belirlenebilmesi için TBMM Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerdiler.

AK Parti’de 'Yenidoğan Çetesi' Toplantısı! TBMM Araştırma Komisyonu Kuruluyor - Resim : 2

AK Parti Grup Başkanı Güler de komisyon kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na bir teklif verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Tüm Vekillere Mesaj Gitti! AKP'de Olağanüstü 'Yenidoğan' ToplantısıTüm Vekillere Mesaj Gitti! AKP'de Olağanüstü 'Yenidoğan' ToplantısıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP
Son Güncelleme:
Doğal Gaz Faturasını Sıfıra İndirecek Evi Isıtma Yöntemleri Belli Oldu Doğal Gaz Faturasını Sıfıra İndirecek Evi Isıtma Yöntemleri Belli Oldu
İlaçsız Baş Ağrısını Geçirmenin Basit Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş İlaçsız Baş Ağrısını Geçirmenin Basit Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş
İstanbul Tabip Odası Yönetimine Hapis Cezası İstanbul Tabip Odası Yönetimine Hapis Cezası
MHP Lideri Bahçeli'nin Yüzüğü Ne Anlama Geliyor? Tarihi Çağrıda Dikkat Çeken Detay Bahçeli'nin Yüzüğü Ne Anlama Geliyor?