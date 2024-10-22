İstanbul Tabip Odası Yönetimine Hapis Cezası

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, "Barış Akademisyenleri" olarak bilinen ve barış bildirisine imza atan akademisyenleri ihraç eden rektör olarak gündeme gelmişti.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dönemin İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez ve Dr. Recep Koç, "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla yargılandıkları davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak, cezaları erteledi.

Barış Akademisyenleri’ni ihraç ettiği gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hülagü hakkında disiplin soruşturması açan İstanbul Tabip Odası yöneticileri, Hülagü tarafından savcılığa şikayet edilmişti. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, İTO yöneticileri “görevi kötüye kullanmak”la suçlandı.

İTO, dava sürecinde yaptığı açıklamalarda, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun tabip odalarına meslek etiğine aykırı davranışlarda disiplin incelemesi başlatma yetkisi verdiğini vurgulamıştı. Disiplin soruşturmasının, hukuki gereklilikler doğrultusunda ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin istemiyle açıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: ANKA