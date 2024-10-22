MHP Lideri Bahçeli'nin Yüzüğü Ne Anlama Geliyor? Tarihi Çağrıda Dikkat Çeken Detay

GERÇEK GÜNDEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' gündemine ilişkin yeni bir çağrı yapan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" dedi.

BAHÇELİ'NİN YÜZÜĞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Siyaset arenasını hareketlendiren açıklamalar sonrası Bahçeli'nin yüzüğü ve broşunun ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bahçeli'nin hem yüzüğünün hem de broşunun 'sekiz köşeli Selçuklu yıldızı' olduğu görüldü.

Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8'in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor.

Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet'in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği ifade ediliyor.

Sekiz ilke ise şunlar:

Merhamet ve şefkat Sabretmek Doğruluk Sır Tutmak Sadakat Fakirliğini ve acizliğini bilmek Cömertlik Rabbine şükretmek

Sekiz cennet ise şöyle isimlendiriliyor:

Dâri-celal Dâri-karar Dâri-selam Cennetül huld Cennetül mevâ Cennetül adn Cennetül firdevs Cennetü naim

HACI BEKTAŞ-I VELİ DETAYI

Öte yandan sekiz köşeli yıldız bugün bir müze olarak kullanılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda dergahın mührü olarak sergileniyor. Bahçeli'nin konuşmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözüne atıfta bulunmuştu.

NERELERDE BULUNUYOR?

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu bazı yerler ise şöyle:

Osmanlı Bayrağı

Azerbaycan Devleti Bayrağı

Türkmenistan Devlet Arması

II. Abdülhamid'in Tuğrası

Osmanlı Devlet Arması

Emniyet Genel Müdürlüğü Arması

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

Kaynak: Gerçek Gündem