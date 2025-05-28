Ailesi Televizyon Programına Çıkmıştı... 33 Yaşındaki Genç Adam Ölü Bulundu

Yalova’da 22 Nisan’dan bu yana kayıp olan 33 yaşındaki Özgür Evren Öziş’in cansız bedeni, Hacımehmet köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Öziş’ten uzun süre haber alınamamış, ailesi onun bulunması için televizyon programlarına başvurmuştu.

Kayıp genç, köy mezarlığının karşısındaki ormanlık alanda köylüler tarafından ağaca asılmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve savcının yaptığı incelemelerin ardından, Öziş’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Özgür Evren Öziş’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA