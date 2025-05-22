14 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sır Ölümü! Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Dehşet veren olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, Sultan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı. Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA