Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatsiz çocukların bakanlığımız haricinde kuruma teslim edilmesi söz konusu değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde bulunan refakatsiz çocukların uluslararası bir yardım kuruluşunun çalışmaları ile teslim edileceği iddiaları hakkında açıklama yapıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatsiz çocukların bakanlığımız haricinde kuruma teslim edilmesi söz konusu değil

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden oldu. 13.5 milyon kişinin etkilendiği depremde yıkılan binlerce binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken yanında ailesi ya da refakatçisi olmayan çocukların durumu endişe yarattı. 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN REFAKATSİZ ÇOCUKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışma yaptığı yönündeki haberlere yönelik açıklamada yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde bulunan refakatsiz çocuklar hakkında açıklama yapılarak “Refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

"ÇOCUKLARIN BAKANLIĞIMIZ HARİCİNDE KİŞİ YA DA KURUMA TESLİM EDİLMESİ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yapılan açıklamada refakatsiz çocuklar hakkında tek yetkili kurumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır. Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”

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