Ali Babacan, deprem bölgesi notlarını yazdı: Yıkım çok büyük

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin yıkımını incelemek üzere bölgeye gitti. Babacan, daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ali Babacan, deprem bölgesi notlarını yazdı: Yıkım çok büyük

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Şubat'ta saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 7 km derinlikte 7.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 10 ili etkileyen depremin üzerinden 9 saat geçtikten sonra ikinci bir deprem yaşandı ve büyüklüğü 7.6 olarak ölçüldü.

Yaşanan felaketin büyüklüğü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, yurttaşlar bölgeye akın etti. Bölgeye giden isimlerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Bölgedeki gözlemlerini sosyal medya hesabından aktaran Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hangi zemin depreme daha dayanıklı?Hangi zemin depreme daha dayanıklı?Güncel

Sahadan gözlemler:

İlaç temini büyük sorun. Seyyar eczaneler arttırılmalı. Kronik hastalar var ve ilaçlarının adlarını hatırlamıyorlar.

Tuvalet büyük sorun. Mutlaka daha çok seyyar wc temin edilmeli. Salgın hastalıkların yayılmasına uygun bir ortam var.

Sahadan gözlemler - 2:

Yıkım çok büyük. Türkiye’de kamu özel bakmadan ne kadar iş makinesi varsa, boşta ne kadar jeneratör varsa acilen bölgeye sevk edilmeli.

Elektrik yok çoğu yerde. Antakya, Maraş, Adıyaman ve pek çok yerde geceleri zifiri karanlık. El feneri ve pil lazım.

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