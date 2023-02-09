Ahmet Davutoğlu’nun dinlediği arama kurtarma görevlisi: 'Bir ekip arkadaşımız da yola çıktı, kardeşi bu enkazda öldü; ‘bana 2 gün yeter, tekrar geleceğim' dedi'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bir ekip arkadaşımız da yola çıktı. Kardeşi bu enkazda öldü. ‘bana 2 gün yeter, tekrar gelip çalışacağım' dedi”

Ahmet Davutoğlu’nun dinlediği arama kurtarma görevlisi: 'Bir ekip arkadaşımız da yola çıktı, kardeşi bu enkazda öldü; ‘bana 2 gün yeter, tekrar geleceğim' dedi'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Osmaniye deprem bölgesini ziyaret etti. Davutoğlu, çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi enkazındaki çalışmaları inceledi. Davutoğlu, arama kurtarma görevlileri ile sohbet etti.

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“BİR KÜÇÜK TAŞI KALDIRANA MİNNETTARIZ”

Davutoğlu’nun dinlediği arama kurtarma görevlisi, şunları söyledi:

“İlk geldiğimizde bu bina Osmaniye'deki en büyük enkazlardan biriydi. Üçüncü binanın arkasında bir enkaz daha var. Noktaların yerini biliyoruz, umudumuz hala var. Siz gelmeden 15-20 dakika önce bir işaret aldık. Konuşamıyor ama ses veriyor. Ekiplerimizi sahada azaltarak dönüşümlü çalıştırmaya başladık, çünkü alan daralıyor. Hem rahat çalışılması hem bir kazaya sebebiyet verilmemesi için ekiplerin sayısı azaltılıyor. Ama sürat eksilmiyor. 25 yıldır bu işi yapıyoruz, gönüllü bir ekibiz. Gölcük depreminden beri bütün afet bölgelerinde çalışan bir ekibiz. Bir ekip arkadaşımız da yola çıktı. Kardeşi bu enkazda öldü. Ona rağmen; ‘görevim nereye verilirse’ diye Hatay tarafına gidiyor. Yollar kapalı olduğu için en son görev yeri Osmaniye oldu. Bu binadan kardeşini aldı defin işlemlerini yapıyor. Defin işlemlerinde de çok sıra var. 'Bana 2 gün yeter tekrar gelip çalışacağım' dedi.”

Davutoğlu, "Büyük fedakârlık yaptınız, arkadaşınıza da çok selamlarımızı iletin. Size minnettarız. Bir küçük taşı kaldırana bile şükran borçluyuz" dedi.

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