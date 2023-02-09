Demirtaş: Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş

Selahattin Demirtaş dayanışma yinelediği tweetinde "Acı büyük ama dayanışma da büyük. Lütfen devam edelim. Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş, şimdi canları kurtarma zamanı" dedi.

Demirtaş: Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketi için dayanışma tweetleri atmaya devam ediyor. 

Demirtaş "Her yerden deprem bölgesine destek var. BİZ buyuz işte. Şimdi, seri ve etkili bir koordinasyonla her enkaza, her depremzedeye ulaşılmasını sağlamalı. Acı büyük ama dayanışma da büyük. Lütfen devam edelim. Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş, şimdi canları kurtarma zamanı" dedi.

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