Malatya'da 85 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Malatya Zapcıoğlu Caddesi’ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı enkazından 85 saat sonra 14 yaşındaki Beyza Yetiş ve 16 yaşındaki Abdülhalim Reşvani, Poyraz isimli arama kurtarma köpeği sayesinde sağ olarak kurtarıldı.

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Malatya'da 85 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan 6 Şubat’taki iki ayrı depremin ardından Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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85 SAAT KURTARILDI

14 yaşındaki Beyza Yetiş ve 16 yaşındaki Abdülhalim Reşvani, Polisevine 350 metre yakındaki Yetiş Apartmanı enkazından, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında AFAD Van ekiplerinin Poyraz isimli eğitimli köpeği tarafından yerleri tespit edilerek, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile birlikte sağ olarak kurtarıldı. 

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