Depremin vurduğu Adıyaman'da Süryani Kilisesi de hasar gördü

Deprem vurduğu Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği'nin kilisesi de hasar gördü.

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Depremin vurduğu Adıyaman'da Süryani Kilisesi de hasar gördü

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybı 16 bin 170 ulaşırken yaralı sayısı 64 bin 194 oldu. 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman, Hatay, Gaziantep ağır hasar aldı. Kentlerdeki tarihi yapılar da yıkıcı depremden nasibini aldı. Gaziantep Kalesi, İskenderun Latin Katolik Kilisesi, Tokaçlı Meryem Ana Kilisesi yıkılan yapılar arasında. 

Adıyaman'da bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Adıyaman Süryani Kilisesi'nin de hasar aldığını açıkladı. Adıyaman Süryani Metropoliti "Bugün Adıyaman ve çevre illerde hasar çok. Ölüm de çok. Acılarını paylaşıyoruz. Biz de Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği'ndeyiz. Kilise kapısının önündeyiz. Gördüğünüz gibi kilisemiz büyük bir hasar gördü. Hem yas var hem sıkıntı var. Otelde kalan bir Süryanimiz gencimiz otelde kalıyordu. Enkazdan bugün çıkarıldı. Cenazesi memleketi Mardin'e gönderildi. Acı çok büyüktür" dedi. 

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