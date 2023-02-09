Depremin iki yüzü: Hatay'da dikkat çeken görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 16 bin 170'e (17:41) yükseldi. 64 bin 194 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan, depremin vurduğu şehirlerden Hatay’da bir görüntü dikkat çekti. O görüntüde, üzerinde “Recep Tayyip Erdoğan BLV” yazan demirden yapıldığı görülen yapının depremden etkilenmediği ve sapasağlam olduğu görüldü.

Yapının hemen arkasında bulunan binaların ise depremde yerle bir olduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem