YÖK: Üniversitelerin bahar dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

GERÇEK GÜNDEM /

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken enkazdan gelecek iyi haberleri bekliyor.

13.5 milyon nüfusu doğrudan etkileyen depremler Türkiye'de gündelik hayata da darbe vurdu. Depremlerin etkisini azaltabilmek, afetin yarattığı hasarı giderebilmek amacıyla tedbirler alınıyor.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), afetin yarattığı koşullar nedeniyle üniversitelerin bahar yarıyılının açılışlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle oldu:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.