YÖK: Üniversitelerin bahar dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin bahar dönemi açılışlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
YÖK: Üniversitelerin bahar dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

GERÇEK GÜNDEM /

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken enkazdan gelecek iyi haberleri bekliyor. 

13.5 milyon nüfusu doğrudan etkileyen depremler Türkiye'de gündelik hayata da darbe vurdu. Depremlerin etkisini azaltabilmek, afetin yarattığı hasarı giderebilmek amacıyla tedbirler alınıyor.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), afetin yarattığı koşullar nedeniyle üniversitelerin bahar yarıyılının açılışlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle oldu:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

• Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

• Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

• Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

 
 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) YÖK
Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Okulları'nın II. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı MEB, Açık Öğretim'de kayıt süresini uzattı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi! Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı