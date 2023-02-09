Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Okulları'nın II. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı

Mİlli Eğitim Bakanlığı, 10 ilde büyük yıkım yaratan depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları'nın II. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Okulları'nın II. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı

Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları’nın ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dâhil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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