Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bugün saat 13.20 itibariyle 14 bin 14'e yükseldi. Afet sebebiyle meydana gelen can kayıpları için milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise afet bölgesinde 3 ay sürecek Olağanüstü Hal ilan edildiğini açıkladı. Deprem bölgesinde bulunan okullar ise 2 hafta tatil edildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 haftalık aranın sona ermesinin ardından deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını açıkladı.

NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.