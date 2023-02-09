Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 haftalık aranın sona ermesinin ardından deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bugün saat 13.20 itibariyle 14 bin 14'e yükseldi. Afet sebebiyle meydana gelen can kayıpları için milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise afet bölgesinde 3 ay sürecek Olağanüstü Hal ilan edildiğini açıkladı. Deprem bölgesinde bulunan okullar ise 2 hafta tatil edildi. 

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 haftalık aranın sona ermesinin ardından deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını açıkladı.

NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Son Güncelleme:
Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor.. Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor..
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem Kahvaltıda krep yaparken puf puf kabarmasını sağlayan yöntem
MEB'den eğitim ve öğretime ilişkin yeni kararlar: Öğrencilere nakil kolaylığı MEB'den eğitim ve öğretime ilişkin yeni kararlar: Öğrencilere nakil kolaylığı
ÇOK OKUNANLAR
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı