Sosyal medyadan 'boykot' çağrısı yapılmıştı; Netflix 6 milyon lira bağış yaptığını açıkladı

Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan dijital eğlence platformu Netflix, 'depremde duyarsız kalmakla' şikayet edilmesinin ardından açıklama yayınladı.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana birçok marka, ya maddi yardım aracılığıyla ya da deprem bölgesine manevi destek sağlayarak afetzedeler için seferber oldu.

Öte yandan firmalar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’ye geçmiş olmuş dileyerek, depremde hayatını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

Bu süreçte Türkiye'de binlerce abonesi olan Netflix'in, deprem felaketine ilişkin taziye mesajı paylaşmaması, sosyal medyada tepki çekmiş, Twitter’da #NetflixBoykot etiketleri Türkiye gündemine girmişti. Ayrıca Ekşi Sözlük'te de onlarca yazar 'boykot' çağrısı yapmıştı.

"Şu ana kadar 6 milyon TL yardım toplandığını" duyuran Netfilix, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşanan felaketin sebep olduğu derin üzüntüyü ve acıyı paylaşıyor, ilk andan itibaren destek için ekip olarak çalışıyoruz. Tüm enerjimizi afet bölgelerine ulaştıracak yardımlar için kullanıyoruz. Şu ana kadar 6 milyon TL tutarındaki bağışı sektördeki partnerlerimiz aracılığıyla yardım kuruluşlarına ulaştırdık.

Buna ek olarak tüm dünyadaki çalışanlarımızın kişisel bağışlarına da şirketimiz, iki kanıtını daha ekleyerek destek olmaya devam ediyor. Daha yolun çok başındayız. Birlikte bu büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralarımıza acil şifalar dileriz."