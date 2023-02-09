Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.

Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremlerin ardından elektrik ve gaz faturalarının tahsilatıyla ilgili sorular geldiğini belirterek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz" dedi.

Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.

Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu savunan Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz" diye konuştu

Dönmez, vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğine işaret ederek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

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