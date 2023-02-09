11 aydır tutuklu olan eski belediye başkanı: Dışarıda olsam hekim olarak deprem bölgesinde olacaktım

Eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, 11 aydır iddianamesi yazılmadan Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuluyor.

Adapazarı ve Düzce depremlerinde doktor olarak görev alan Benli, cezaevinden gönderdiği mesajında, tutuklu olmasaydı deprem bölgesinde görev yapıyor olacağını aktardı.

“SİZ BU ACIMASIZ SİSTEMİNİZİ HUKUK İLE TANIMLAYAMAZSINIZ”

Dr. Benli, mesajında şunları kaydetti:

"Cezaevine girdiğimden beri hiçbir şey beni bu kadar üzmedi. Deprem konusunda tecrübeli bir hekim olarak, halkım için bir şey yapamamak, çaresizce sadece hücremde haberleri seyretmek beni kahrediyor. Oysa şimdi dışarıda olsam, çoktan deprem bölgesine gitmiş ve halkımın yaralarını sarıyor olacaktım. Siz bu acımasız sisteminizi hukuk ile tanımlayamazsınız. Beni cezaevinde hukuksuz olarak tutarak, insanlara yardım etmemi engellediniz ve engellemeye devam ediyorsunuz. Ant olsun ki, bu acım sadece içimde kalmayacak, hekim olarak böyle bir günde görevimi yapmamı engelleyen herkese bir gün hesap soracağım."

Kaynak: Gerçek Gündem