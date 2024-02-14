Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a hapis cezası

'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden görülen davada Ahmet Altan 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haklarında 'FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar mahkemedeki son sözlerinde beraatlarını talep etti.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI 1 SANIĞA BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan hakkında aynı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan, 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. Heyet Yakup Şimşek'in ise beraatına hükmetti.

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