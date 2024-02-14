“Fizik ve Astronomi” alanında bronz madalya Bulut Çakır’ın oldu

Amerika’da Rice Üniversitesi iş birliği ile organize edilen Copernicus Bilim Olimpiyatları Finali, Houston’da gerçekleşti.



25 ülkenin katıldığı yarışmada 7. sınıf öğrencisi Bulut Çakır “Fizik ve Astronomi” alanında, 5. sınıf öğrencisi Yusuf Rüzgar Karamanlı “Doğa Bilimleri” alanında Copernicus Türkiye Supervisorı Esra Çelik ile birlikte Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler.



Eskişehirli öğrenci Bulut Çakır, “Fizik ve Astronomi” alanında bronz madalya almaya hak kazanarak dünya finalinde Türk bayrağını başarıyla taşımanın gururunu yaşadı.

NASA’YI ZİYARET ETTİLER

Amerika Houston’daki Copernicus Bilim Olimpiyatlarında önemli kazanımlar elde eden öğrenciler; İngilizce dil becerilerini de göstererek ortak atölyelere de katılım sağladı. Eskişehirli öğrenciler, Houston’da Doğa Bilimleri Müzesi ve NASA’yı ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşama imkânı da buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem