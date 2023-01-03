'Ahmak'a ceza verildi ama... İşte Yargıtay'ın ceza vermediği ağır hakaretler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 2019 seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle üst sınırdan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, yerleşik Yargıtay içtihatlarında da yer alan ve emsal teşkil eden kararlar aynı zamanda Ekrem İmamoğlu davasına da emsal oluşturacak.

İşte hakaret davalarında yerel mahkemelerin mahkumiyet verdiği, ancak Yargıtay'ın “Bu sözler hakaret olmaz” diyerek “kaba” ve “nezaket dışı” cümleler olarak kabul ettiği o sözler:

Haysiyetsiz

Karı gibi adamsınız

Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz

Git hangi o…puyla gezersen gez

Dinsiz

İmansız

Çemkirme

Nankör

Adın batsın

Allah belanı versin

Savcıysanız savcılığınızı bilin

Sen mafyanın avukatı mısın?

Kukla

Adam değilsin

Eşkıya

Tombaladan müdür

Dört gözlü

Suratsız

Beceriksiz herif

Cins midir nedir

Meziyetsiz

Karaktersiz,

Lanet gardiyan

Aç gözlü

BU SÖZLERİN HİÇBİRİ HAKARET DEĞİL

Yargıtay'ın duruşmada hakime karşı “Siz açıkça taraf tutuyorsunuz” sözü ile birçok bedduayı da hakaret kapsamında görmediği kelimeler ise şöyle sıralanıyor:

Allah senin belanı versin

Allah senin canını alsın

Yarını göremezsin inşallah

Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı

Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git

Sen insan mısın

Görmemiş

Adın batsın

Sen beş para etmez bir insansın

Basitsin

Vicdansız herifler

Aciz zavallı insansın

Çiftlik ağası

Amele karısı

Delikanlı değilsin, sen karısın