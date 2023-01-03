'Ahmak'a ceza verildi ama... İşte Yargıtay'ın ceza vermediği ağır hakaretler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK başkan ve üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle üst sınırdan hapis cezası verildi. Öte yandan Yargıtay'ın ağır hakaretleri dahi ceza saymadığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 2019 seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle üst sınırdan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, yerleşik Yargıtay içtihatlarında da yer alan ve emsal teşkil eden kararlar aynı zamanda Ekrem İmamoğlu davasına da emsal oluşturacak.
İşte hakaret davalarında yerel mahkemelerin mahkumiyet verdiği, ancak Yargıtay'ın “Bu sözler hakaret olmaz” diyerek “kaba” ve “nezaket dışı” cümleler olarak kabul ettiği o sözler:
Haysiyetsiz
Karı gibi adamsınız
Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz
Git hangi o…puyla gezersen gez
Dinsiz
İmansız
Çemkirme
Nankör
Adın batsın
Allah belanı versin
Savcıysanız savcılığınızı bilin
Sen mafyanın avukatı mısın?
Kukla
Adam değilsin
Eşkıya
Tombaladan müdür
Dört gözlü
Suratsız
Beceriksiz herif
Cins midir nedir
Meziyetsiz
Karaktersiz,
Lanet gardiyan
Aç gözlü
BU SÖZLERİN HİÇBİRİ HAKARET DEĞİL
Yargıtay'ın duruşmada hakime karşı “Siz açıkça taraf tutuyorsunuz” sözü ile birçok bedduayı da hakaret kapsamında görmediği kelimeler ise şöyle sıralanıyor:
Allah senin belanı versin
Allah senin canını alsın
Yarını göremezsin inşallah
Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı
Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git
Sen insan mısın
Görmemiş
Adın batsın
Sen beş para etmez bir insansın
Basitsin
Vicdansız herifler
Aciz zavallı insansın
Çiftlik ağası
Amele karısı
Delikanlı değilsin, sen karısın