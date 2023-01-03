Duyanlar inanamadı: 'Profesör' Ali Erbaş'ın İngilizcesi sosyal medyada gündem oldu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde geçen hafta yılın son cuma hutbesini okumuştu. Fakat burada yaptığı İngilizce okuması herkesi şaşırttı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde geçen hafta yılın son cuma hutbesini okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.
Erbaş, hutbesinin bir bölümünü İngilizce de okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.
Fakat Erbaş’ın İngilizcesi herkeşi şok etti.
Eleştiriler, Erbaş’ın akıcı olmayan ve telaffuzunda zorlandığı İngilizcesinden çok “Profesör” unvanı olmasına rağmen konuşamaması nedeniyle oldu.
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