Namaza giden gence tokat atan polisler açığa alındı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre özel harekat polisleri, Kaynartepe mahallesinde 28 aralık akşamı durdurdukları Elaltunterin’i, ‘namaza geç kaldığını’ söyleyip gitmek istemesi üzerine dövmeye başladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde uzun namlulu silahlar taşıyan polislerin Elaltunterin’i tokatladığı görülüyor.

Elaltunterin, bir polisin “Neyine güveniyorsun?” sorusuna “Allah’a güveniyorum” cevabı verince diğer bir polis sert bir tokat atıyor.

Polis şiddetine maruz kalan Elaltunterin’in gözaltına alındığı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği ve bir gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daha sonra Cimer’e polisler hakkında şikayette bulunan Elaltunterin, dilekçesinde polis şiddetinin karakolda da devam ettiğini belirtti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: BIÇAĞI VARDI

Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayınlanan görüntüler üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Aralık 2022’de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki ‘Narko Alan’ uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.’nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu belirtilerek, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği, E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.