Aracını muayeneye götüren ünlü yazar şaşkına döndü
Aracını muayeneye götüren ünlü yazar muayene ücretine gelen yüzde 110’luk zamla şok oldu. Ünlü yazar "Bu işte bir soygun var!" diyerek tepki gösterdi.
2023 yılında birçok alana gelen zamlara araç muayenesi ücreti de eklendi. TÜVTÜRK, araç muayenelerine yüzde 100 zam geldiğini duyurdu. 2022 yılında 507 liraya yapılan araç muayenesi 2023’te yaklaşık 1130 liraya yükseldi.
Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım araç muayene ve servislere gelen zamma isyan etti. Araç muayenesinin periyodik bakımdan daha pahalıya geldiğini belirtti. Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Aracı bakıma götürdüm. Motor yağı, yakıt, yağ ve hava filtreleri değişti. İşçilik dahil: 1.150 ₺. TÜV Araç muayenesi 500’den 1.300’e çıkmış. Bu işte bir soygun var. Sözde muayene, periyodik bakımdan nasıl yüksek olabilir. Tek vida dahi söküp takmadan.”
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