Yeniçağ yazarı: MHP'li Köktürk, eşinin hesabından şüphelilere para gönderdiği için gözaltında

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikasta ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınanların sayısının 5'e ulaştığı soruşturmada yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube'daki "Bi de bunu izle" programına katılan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu listesinden adı silinen Ufuk Köktürk'ün gözaltına alınmasının nedenine ilişkin iddialarda bulundu.

Demirağ şunları söyledi: "MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk niçin gözaltında? Ufuk Köktürk'ün eşinin hesabından zanlılara 97 bin TL'lik bir havale var. Polis soruşturmayı yürütürken zanlıların hareketlerini, görüşmelerini inceliyor. Hesapta soy adı 'Köktürk' olan bir kadın var. Soruyorlar. 'Eşim bana talimat verdi ben de gönderdim' diyor. Bunun üzerine Ufuk Köktürk şu anda gözaltında."

'ORGANİZASYONDA MİLLETVEKİLLERİNİN DE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR'

Yavuz Selim Demirağ ayrıca şüphelilerden birinin MHP'li bir milletvekilinin evinden gözaltına alındığı ve daha sonra gelen baskıyla serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin de konuştu: "Tetikçilerden, zanlılardan bir tanesini Citroen marka arabasıyla Gölbaşı'na bırakıyor. Sonra adı geçen milletvekilinin evine gidiyor. Tabii polisler de kameralardan takip ediyorlar o aracı ve o eve gidiyorlar. Milletvekili 'benim dokunulmazlığım var' diyor. Ama söylüyorlar ve alıyorlar. Fakat hemen yukarıdan bir talimat geliyor ve savcının talimatıyla da serbest bırakılıyor. Bunu Ankara'da bilmeyen yok. Ankara Adliyesi bununla çalkalanıyor... Bu işin basit bir vaka gibi kapatılması için de Ankara polisine bir baskı var. Siyasi boyutuna girerse bir çok kişi yanacak çünkü..."

'BAŞLARINDA 'DADO' İSİMLİ BİRİ VAR'

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği tepki çekmişti. Yavuz Selim Demirağ Twitter'dan şu bilgileri vermişti: “Sinan Ateş suikastı siyasi cinayettir. Azmettirenler kriminal çeteyi taşeron olarak kullanmıştır. Bunu 'Adli vaka' diye yutturmaya kalkışabilirler. Polisin üzerinde yoğun baskı iddialarını ciddiye almalıyız. Bir dönem Türkmen Dağı'na giden daha sonra İstanbul-Maltepe-Gülsuyu'nda çeteleşen bir ekip var. Başlarında "Dado" isimli biri var. Doğukan Yardak... Yurt dışında firari. Polisin elinde bir Dado daha var. Muhtemelen ördek..."