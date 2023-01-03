'Vatansever bürokratlar bana anlattı' dedi ve ekledi: 'Soylu'nun özel arşivi Erdoğan'ı korkutuyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya açıklamalarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel bir arşivi olduğunu iddia etti. Özdağ, Soylu'nun özel bir istihbarat birimi kurduğunu, herkesi izlediğini iddia ederek, “Soylu'nun elindeki bu arşiv Erdoğan'ı korkutuyor'' dedi.

BANA SİSTEMİ ANLATTILAR

Özdağ, yaptığı açıklamada söyledi: “Bakan Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma istihbarat içinde özel yapılandırma oluşturdu, sadece muhalefeti değil iktidar milletvekilleri ve bakanları da izliyor. Vatansever bürokratlar bana bu sistemi anlattılar. Kişinin takip edildiği, görüntüsünün çekildiği, mobeseler, otel kayıtları, banka hesapları, WhatsApp görüşmelerinin nasıl izlendiğini anlattılar. Bu arşiv Erdoğan'ı korkutuyor. Soylu'ya karşı etkili bir dışlama gerçekleşmedi. Bu Soylu'nun arşivinden kaynaklanıyor. AKP milletvekilleri de korkuyor.”

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