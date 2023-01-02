Akşener'den İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara “sürtük” demek de “hukuka uygun” muymuş?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin kararına onamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener "Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara “sürtük” demek de “hukuka uygun” muymuş?" diye sordu.