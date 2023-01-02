İYİ Partili Kavuncu: Altılı Masa'nın adayı bu ay açıklanabilir

İYİ Partili Buğra Kavuncu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
İYİ Partili Kavuncu: Altılı Masa'nın adayı bu ay açıklanabilir

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir" dedi. İmamoğlu'na ceza ile ilgili ise "Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim" ifadesini kullandı.  

Buğra Kavuncu, Karar TV'nin "Bi' Karar Ver" programında gündemi değerlendirdi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik, "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu ve gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şu sözleri söyledi:

"Mesele artık İmamoğlu davası ve kendisi de değil artık. Mesele bir kere o sandığa elini uzatanlara tepki ve onun akabinde o iradeyi yok etme çabası. Buna bizim en yüksek tonda ses çıkartmamız gerekiyor. Gerekirse de sokakta, demokratik yollarla hukuk çerçevesinde. Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim! Bu akşam Saraçhane'ye gidecek bizim gençlik teşkilatımız, orada nöbet tutuluyor. Mahkeme süreçleri hızlandırıldı. Davalar yetmedi terörle alakalı bir konu gündeme getiriliyor. Bu da yetmedi. Fatih Sultan Mehmet'in portresinin getirilmesinden dolayı devlet bütçesi zarara uğratıldı diye ihtimallerden bahsediliyor."

SİNAN ATEŞ SUİKASTI: BENDE BU SORUNUN CEVABI YOK

İYİ Partili Buğra Kavuncu, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"Düşünüyorum ki bir organizasyondasınız, Karar gazetesi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur ne olursa olsun. Hatasıyla günahıyla bilemiyorsunuz tabii ne olmuş? Öldürülüyorsunuz arkanızda iki tane yetim çocuklar bırakıyorsunuz. Kurum olarak ya bir taziyeye gider ya da cenazeye gidersiniz. Çünkü birlikte emek vermişsiniz. Ne olursa olsun! Nasıl bir hadise insanı, zamanında beraber çay içtiği, aynı kaseden çorba içtiği arkadaşına 'Allah rahmet eylesin' demekten alıkoyar. Bu hangi duygudur? Bende bu sorunun cevabı yok."

Son Güncelleme:
CHP'li Öztrak'tan dış ticaret tepkisi: 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi Siyaset 02 Ocak 2023 19:52
CHP'li Serter: Soylu'nun 'FETÖ'nün aracısı' dediği diş hekimi kendi danışmanı Siyaset 02 Ocak 2023 18:31
Almanya'da CHP ofisine saldırı Güncel 02 Ocak 2023 18:07
AKP'li Çelik'ten erken seçim açıklaması Siyaset 02 Ocak 2023 17:43
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor Türklerin genetik olarak en çok hangi millete benzediği ortaya çıktı
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler