İYİ Partili Kavuncu: Altılı Masa'nın adayı bu ay açıklanabilir

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir" dedi. İmamoğlu'na ceza ile ilgili ise "Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim" ifadesini kullandı.

Buğra Kavuncu, Karar TV'nin "Bi' Karar Ver" programında gündemi değerlendirdi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik, "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu ve gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şu sözleri söyledi:

"Mesele artık İmamoğlu davası ve kendisi de değil artık. Mesele bir kere o sandığa elini uzatanlara tepki ve onun akabinde o iradeyi yok etme çabası. Buna bizim en yüksek tonda ses çıkartmamız gerekiyor. Gerekirse de sokakta, demokratik yollarla hukuk çerçevesinde. Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim! Bu akşam Saraçhane'ye gidecek bizim gençlik teşkilatımız, orada nöbet tutuluyor. Mahkeme süreçleri hızlandırıldı. Davalar yetmedi terörle alakalı bir konu gündeme getiriliyor. Bu da yetmedi. Fatih Sultan Mehmet'in portresinin getirilmesinden dolayı devlet bütçesi zarara uğratıldı diye ihtimallerden bahsediliyor."

SİNAN ATEŞ SUİKASTI: BENDE BU SORUNUN CEVABI YOK

İYİ Partili Buğra Kavuncu, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Düşünüyorum ki bir organizasyondasınız, Karar gazetesi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur ne olursa olsun. Hatasıyla günahıyla bilemiyorsunuz tabii ne olmuş? Öldürülüyorsunuz arkanızda iki tane yetim çocuklar bırakıyorsunuz. Kurum olarak ya bir taziyeye gider ya da cenazeye gidersiniz. Çünkü birlikte emek vermişsiniz. Ne olursa olsun! Nasıl bir hadise insanı, zamanında beraber çay içtiği, aynı kaseden çorba içtiği arkadaşına 'Allah rahmet eylesin' demekten alıkoyar. Bu hangi duygudur? Bende bu sorunun cevabı yok."