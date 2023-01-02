CHP'li Öztrak'tan dış ticaret tepkisi: 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “‘TL değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, dış ticaret fazla verecek, rezerveler dolup taşacak, TL değerlenecek, enflasyon düşecek’ dedikleri yıl, dış ticaret açığı rekor kırdı. Önceki 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi” dedi.

CHP'li Öztrak'tan dış ticaret tepkisi: 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Öztrak, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 138 artışla 110,18 milyar dolar olan dış ticaret açığına ilişkin şunları kaydetti:

“‘TL değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, dış ticaret fazla verecek, rezerveler dolup taşacak, TL değerlenecek, enflasyon düşecek’ dedikleri yıl, dış ticaret açığı rekor kırdı. Önceki 79 yılda verilen dış açığın 5 katı, son 20 yılda verildi.”

Kaynak: ANKA

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