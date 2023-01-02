Almanya'da CHP ofisine saldırı

CHP Frankfurt Birliği'ne ait binaya yılbaşı gecesi saldırı düzenlendi. Olay sırasında boş olan binanın camı kırıldı.

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Almanya'da CHP ofisine saldırı

Almanya'nın Frankfurt kentinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliği'ne ait ofise yılbaşı gecesi bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, saldırı sonucu ofisin vitrin camı kırılırken, o saatte binanın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, saldırının zamanlaması ve yapılış şekli dikkate alındığında planlı olarak düzenlenmiş olabileceği yönündeki kuşkularının arttığını söyledi.

Vitrin camının balyoz ya da benzer bir aletle kırılmış olabileceğini ifade eden Ercan, "Camın kalınlığı 6 milimetre ve çift cam. Ufak tefek bir darbeyle ya da havai fişek, şişe isabet etmesiyle kırılması pek mümkün değil. Öyle şiddetli vurulmuş ki, cam parçaları arka odalara, yaklaşık 10 metre uzaktaki mutfağa kadar fırlamış" dedi.

Saldırının yılbaşı gecesi havai fişeklerin patlatıldığı sırada planlı olarak gerçekleştirildiğini ileri süren Ercan, "Camda partimizin kurucusu Atatürk'ün ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraları yapıştırılmıştı. Saldırgan doğrudan elindeki cismi Atatürk'ün fotoğrafına, tam olarak kafasına vurmuş. Sonra da kaçıp izini kaybettirmiş" diye konuştu.

Saldırı haberini polisten aldığını ifade eden Ali Ercan, "Polis saat 09.30'da telefonla aradı. Binanın camının kırıldığını ve benim acilen gelmemi söyledi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Ancak binanın içinde herhangi kuşkulu bir cisim bulunmadı. Saldırıda kullandığı cismi de alarak kaçmış" dedi.

AKP'DEN KINAMA 

CHP Frankfurt Birliği'nin ofisine düzenlenen saldırıyı AKP Milletvekili Zafer Sırakaya kınadı. Sırakaya Twitter aracılığıyla şu mesajı paylaştı:

"CHP Almanya’nın Frankfurt merkez ofisine, yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp yargıya teslim edilmesi için süreci yakından takip ediyoruz."

Frankfurt polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

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