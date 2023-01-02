Deniz Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntılarını canlı yayında anlattı: Bu çok önemli bir seçim

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmiş, görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulunmuştu. 

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GÖRÜŞMENİN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Görüşmenin ardından siyaset kulisleri hareketlenirken; gazeteci Barış Yarkadaş TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında görüşmenin detaylarını açıkladı. 

Baykal'ın seçimlerde aktif çalışmak istediğini söyleyen Yarkadaş, ''Deniz Bey seçimde çalışmak istediğini söylüyor ‘Bana da bir görev verin, CHP örgütleriyle bir yumruk olarak çalışayım, CHP örgütlerini tamamı bu seçime asılmalı’ ve ‘Bu çok önemli bir seçim, son fırsatımız’ diyor'' ifadelerini kullandı. 

2018 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Yarkadaş ayrıca 2018 Genel Seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal ile yaptığı görüşmeyi de hatırlattı.

Yarkadaş, ''Kemal Bey, Mayıs ayında Deniz Bey’i ziyarete gidiyor ‘Yeni dönemde sizi parlamento çalışmalarında görmek istiyoruz’ diyor kısa bir sohbetin ardından Deniz Bey eşine ‘Evraklarımı hazırlayın’ diyor Deniz Bey’in milletvekili olması konusunda Kemal Bey’in isteği var'' diye konuştu. 

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